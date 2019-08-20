МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы восстановил задолженность кипрской O1 Group Limited Бориса Минца и подконтрольной ранее Минцу финансовой группы "Будущее" перед банком "Траст" в размере более 22 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд по иску "Траста" признал незаконными ряд сделок с участием ответчиков и применил последствия их недействительности. Столичный арбитраж, в частности, восстановил долг O1 Group по двум кредитным договорам в общем размере более 19 миллиардов рублей и задолженность ФГ "Будущее" в размере более 510 миллионов рублей. Суд также обязал O1 Group Limited вернуть банку "Траст" более 2,8 миллиарда рублей.

В свою очередь банк "Траст" должен будет вернуть O1 Group Limited облигации ее дочерней O1 Group Finance. Кроме того, суд восстановил договор залога ценных бумаг, обеспечивавший обязательства по одному из кредитных договоров. Представитель ФГ "Будущее" говорила на заседании, что в залоге находилось 2,5% акций этой компании.

Как пояснил в суде представитель "Траста", в сентябре 2017 года в "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") была введена временная администрация, а незадолго до этого, в августе, прежняя администрация банка приобрела у O1 Group Limited облигации O1 Group Finance на сумму более 22 миллиардов рублей. Этими деньгами, как полагает истец, были досрочно погашены обязательства О1 Group и ФГ "Будущее" по кредитам "Рост банка". По словам представителя банка, сделки между аффилированными лицами были совершены с намерением причинить ущерб кредитной организации.

Представитель ФГ "Будущее" иск не признал. По его словам, обязательства этого заемщика перед банком были погашены за счет средств материнской компании. При этом банк получил все полагавшиеся ему проценты, а кроме того, избавился от необходимости держать резервы по кредитам. "Мы не просто не причинили убытки, а сделали ему (банку) хорошо", — сказал представитель "Будущего". Представитель O1 Group Limited в заседании не участвовал.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Инвесткомпания "Ленинградское адажио", входящая в ГК "Регион" бизнесмена Сергея Сударикова, в июле приобрела долю в 66,59% в ФГ "Будущее". ФГ "Будущее" основана Минцем в 2007 году, с сентября 2018 года принадлежала кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.