МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Руководство группы "Тинькофф" в августе отказалось от перевода штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория", рассматривает более привлекательные варианты, говорится в сообщении TCS Group по результатам МСФО за первое полугодие.

Соглашение о намерениях заключить договор аренды офисных помещений в бизнес-центре "Акватория" между "Тинькофф" и международным девелопером Wainbridge было подписано в начале июня в рамках ПМЭФ. Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории бизнес-центра более 68 тысяч квадратных метров.

"В августе руководство "Тинькофф" решило отказаться от перевода штаб-квартиры группы в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году. Вместо этого "Тинькофф" рассматривает более привлекательные варианты штаб-квартиры для группы", — говорится в сообщении.

В ходе телефонной конференции с журналистами глава кредитной организации Оливер Хьюз не раскрыл причин срыва сделки и отметил, что срочности в переезде в новую штаб-квартиру нет. "К сожалению, это сделка не пошла дальше (соглашения о намерениях — ред.). Риелторы нас бомбят разными предложениями, так что варианты есть. Я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы сможем определиться, где будет новый дом "Тинькофф", — сказал он.

При этом Хьюз не исключил, что группа может разместиться одновременно в двух местах — в действующей штаб-квартире в бизнес-центре "Водный" и параллельно в другом офисе. "Но желательно быть в одном месте… наше желание, конечно, — въехать в готовое здание к 2022 году", — заключил глава банка.