МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россияне разлюбили микрозаймы – по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", во втором квартале текущего года впервые в истории их стали брать реже. До этого займы в микрофинансовых организациях (МФО) переживали взрывной рост.

Цифры говорят сами за себя: если в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 млн займов и к первому кварталу 2019 года довели их число до 4,773 млн, то во втором квартале выдачи сократились на 15,3%, до 4,044 млн. Тренд таким образом был переломлен — выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось, говорится в исследовании.

Его авторы связывают это с мерами ЦБ РФ по ужесточению регулирования МФО – в частности, им ограничен размер начисляемых неустоек и ставки по займам. В августе президент Владимир Путин подписал закон о запрете микрокредитования под залог жилья. Да и сами кредиторы все чаще отказываются от выдач займов до зарплаты на небольшие суммы, предпочитая работать с проверенными клиентами, которым могут выдать больше денег.

"Действительно, количество займов на суммы до 10 тысяч рублей во втором квартале 2019 года по сравнению с вторым кварталом 2018 года сократилось", — комментирует директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Это объясняется тем, что для большинства МФО небольшие займы в условиях мероприятий Банка России по "охлаждению" микрофинансового рынка, в том числе по ограничению их стоимости, становятся менее рентабельными.

Поэтому многие МФО стараются кредитовать проверенных заемщиков, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей. Таких займов, напротив, становится больше. По данным НБКИ, за второй квартал наилучшую динамику роста год к году демонстрировали займы от 20 до 30 тысяч рублей (+24,1%) и более 30 тысяч рублей (+22,2%).

Кроме того, многие россияне стали более взвешенно принимать решение о целесообразности приобретения товаров и услуг за счет микрокредитов, указала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Это отрадно, поскольку повышение финансовой грамотности населения является одной из ключевых задач государства на сегодняшний день, в особенности в регионах, отметила она.

РАСХОДЫ НЕ ПО ДОХОДАМ

Однако в целом заемные деньги россиянам по-прежнему нужны – это связано с общим ухудшением уровня жизни, указывают эксперты. Снижение реальных доходов продолжается шестой год подряд. В первом полугодии 2019 года они сократились на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, подсчитали в Росстате.

"Поэтому для поддержания хотя бы прежнего уровня потребления, во многом вынужденно, необходимо замещение доходов кредитами, что и происходит в реальности. Отставание темпов роста в розничной торговле и сфере платных услуг от увеличения кредитования говорит о том, что люди не покупают что-то дополнительно, а просто поддерживают свой уровень потребления, но вынужденно не за счет доходов, а за счет кредитов", — рассуждает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

И живут от этого не богаче, а наоборот. Из доходов 77% в 2019 году идет на текущие, необходимые расходы на товары и услуги, а год назад было 75,8%. Зато на налоги и сборы стало уходить больше – 12% вместо 11,5% доходов. То есть ситуация с ростом кредитов очень нездоровая. Само по себе повышение суммы заимствований не было бы столь критичным, если бы не сопровождалось обеднением людей, полагает аналитик.

Ситуация осложняется тем, что многие берут новые кредиты на погашение ранее взятых займов, поскольку доходов опять-таки не хватает. То есть закредитованность растет, добавил он.

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО

Власти РФ озабочены этим трендом, но уверяют, что пока все под контролем. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что перекос в сегменте потребкредитования несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявляла, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

По мнению экспертов, роль микрозаймов в этой ситуации скорее отрицательная, нежели положительная. Конечно, финансовые организации могут продолжать получать дополнительный доход за счет высоких процентов микрозаймов, используя нужду населения в критических ситуациях, тем самым увеличивая свою прибыль, а значит, повышая общий процент создаваемого внутреннего продукта по всей стране, рассуждает Новикова.

"Но для устойчивости российской экономики сегодня важно развитие промышленности, сельского хозяйства, текстильного производства и других секторов экономики в структуре ВВП, а у нас помимо топливно-энергетического сектора показывает регулярный рост банковская сфера, которая никак не может быть среди ведущих в здоровой экономике с технологическим укладом", — отмечает она. В этом контексте сокращение доли микрозаймов не может не радовать, добавила эксперт.

ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ МАШИНЫ

Если замедление микрокредитования сохранится, то этот сектор ждут серьезные изменения, которые будут во благо и банковской сфере, и экономике в целом, полагают аналитики. "В целом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. Результатом этого становится и снижение просроченной задолженности, рост среднего чека займа, диверсификация продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами", — говорит Волков из НБКИ.

По мнению Гойхмана, снижение спроса на кредиты скажется и на банковской сфере, где ЦБ также старается ужесточить выдачу необеспеченных займов. "Однако в этом, при всем кажущемся позитиве, есть большая опасность. Ведь если доходы не растут, а новых кредитов выдается меньше, то со временем все труднее становится погашать старые займы – просто не из чего. И искусственное уменьшение темпов кредитования сейчас способно создать те самые условия для массовых непогашений, которых стремится избежать ЦБ", — предупреждает он.