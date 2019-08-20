МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-июле увеличилась на 51,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,178 триллиона рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о развитии банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за семь месяцев 2019 года составила 1,178 триллиона рублей, за семь месяцев 2018 года – 776 миллиардов рублей", — сказано в документе.

Как отмечает регулятор, снижается убыточность кредитных организаций – как по объему убытков, так и по количеству убыточных организаций.

Так, за январь-июль 2019 года прибыль в размере 1,307 триллиона рублей показали 349 кредитных организаций (77% от числа кредитных организаций, действовавших на 1 августа), убыток в размере 129 миллиардов рублей — 97 кредитных организаций (21%). В результате доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8 процентных пунктов.

КРЕДИТОВАНИЕ

Российские банки в июле нарастили кредитование населения на 1,2%, а корпоративный портфель сократился на 0,04%, — расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя его прирост замедляется третий месяц подряд, сообщается в материале ЦБ.

Июльское увеличение активов банковского сектора было максимальным в текущем году — на 1,1%. В значительной мере рост активов произошел за счет увеличения депозитов и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России.

"Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя месячные темпы его прироста в мае-июле снижались. Тенденция к замедлению кредитования физических лиц проявилась и в годовых показателях его прироста. Такая динамика может быть связана с отложенным эффектом регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования", — пишут авторы документа.

Как отмечает регулятор, динамика корпоративного кредитования в июле была весьма сдержанной: за месяц его объем вырос лишь на 28 миллиардов рублей; с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель почти не изменился (сокращение на 0,04%). Валютные кредиты в долларовом эквиваленте после незначительного увеличения в июне сократились за июль на 1,4%. Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за июль сократилась на 0,2 процентного пункта и составила 24,9%. Продолжился умеренный рост рублевых корпоративных кредитов, которые увеличились на 0,4%.

При этом за семь месяцев корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% против 2,7% за аналогичный период прошлого года. Прирост розничного портфеля за этот период составил 11%, что несколько ниже прироста за аналогичный период 2018 года (11,6%).

Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 2,8%, причем наибольший прирост отмечен в рублевом сегменте. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за месяц до 8,1% с 7,9%. В розничном сегменте объем просроченной задолженности увеличился на 1,2%, данный прирост сконцентрирован в небольшом числе банков, отмечает регулятор. На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась (4,9%).

ВКЛАДЫ

Вклады населения в российских банках в июле выросли на 0,2% и достигли 29,054 триллиона рублей, сообщает ЦБ.

"Со стороны ресурсной базы в июле продолжился рост одного из основных источников фондирования – вкладов физических лиц (+0,2%). Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств", — говорится в документе.

Отмечается, что вклады в иностранной валюте в июле росли опережающими темпами. "Несмотря на замедление прироста вкладов в иностранной валюте с исключением валютной переоценки с 1,6% в июне до 0,6% в июле, пока сохраняется их опережающая динамика (рублевые вклады выросли на 0,1%)", — указывает регулятор. В результате доля вкладов физических лиц в иностранной валюте по итогам июля выросла до 21,1% с 20,9%.

За семь месяцев 2019 года приток вкладов физических лиц существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года, составив 4,3% против 3%. За январь-июль 2019 года рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте — на 9,9% в долларовом эквиваленте. При этом в условиях укрепления рубля к иностранным валютам доля рублевых вкладов в общем объеме выросла с начала года с 78,5 до 78,9%, указали в ЦБ.