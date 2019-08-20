МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Банк России считает, что в стране формируется тенденция к снижению средней ставки по рублевым вкладам физлиц на срок свыше одного года, при этом она может получить свое развитие во втором полугодии текущего года, говорится в обзоре регулятора о развитии банковского сектора.

"Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года в июне 2019 года превышала уровень июня 2018 года на 1,1 процентного пункта. Вместе с тем на позитивном макроэкономическом фоне формируется тенденция к снижению этой ставки, которая может получить свое развитие во втором полугодии 2019 года", — сказано в документе.

ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа снизилась до 6,82% с 7,05% в третьей декаде июля. В первой декаде июля данный показатель составлял 7,27%. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.