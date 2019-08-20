МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Дании Jyske Bank (Ютландский банк) с 1 декабря 2019 года вводит отрицательную ставку по вкладам частных лиц, превышающим 7,5 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов), сообщил генеральный директор финансового учреждения Андерс Дам.

"Депозиты частных лиц в нашем банке увеличиваются примерно на два миллиарда крон (около 300 миллионов долларов – ред.) в квартал. Из-за этих депозитов у нас большой дефицит. Поэтому мы решили принять меры и установить верхнюю планку (для положительной ставки – ред.) в 7,5 миллионов крон", — приводятся его слова на сайте банка.

Базовая ставка по депозитам Центробанка Дании сейчас составляет минус 0,65% годовых, по кредитам — чуть выше ноля, 0,05%.

"Отрицательные процентные ставки присутствуют на датском рынке последние семь лет. Мы все это время считали, что это временное явление, но оказалось, что оно носит более долгосрочный характер. Как ожидается, отрицательные ставки могут сохраниться еще лет на восемь", — отметил Дам.