МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Увеличение срока блокировки средств до 30 дней российскими банками при подозрении на мошеннические действия может быть неэффективным, поскольку злоумышленники успевают выводить средства в первые часы после перевода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков ранее во вторник сообщил РИА Новости, что российские кредитные организации предложили продумать механизм, который бы позволил банку получателя замораживать средства на срок до 30 дней, если есть признаки мошеннических действий или нарушения антиотмывочного законодательства. По словам Войлукова, инициатором блокировки средств должен будет выступить держатель карты, с которой были списаны средства.

"Системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств. По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств", — рассказали в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер, при этом никаких расчетов и данных вместе с предложениями предоставлено не было.

"Необходимо отметить, что на сегодняшний день Банк России ведет статистику в разрезе отношения суммы денежных средств, возмещенной клиентам, к сумме денежных средств, по которой получены уведомления от клиентов. Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях", — пояснили в Банке России.

Сейчас российский банки по 161-ФЗ "О национальной платежной системе" имеют право блокировать сомнительные операции по счету отправителя на срок не более двух рабочих дней. Признаки таких операций определил ЦБ, однако банки могут их дополнять. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с отправителем средств для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Также блокировку средств на банковских счетах предусматривает антиотмывочный 115-ФЗ. По этому закону средства могут блокироваться на срок до 10 рабочих дней на счетах компаний и физлиц, в отношении которых есть подозрения об их причастности к финансированию незаконных действий. Росфинмониторинг в течение 10 дней обязан рассмотреть заявление от лица, чьи средства были заблокированы, и принять по ним окончательное решение.