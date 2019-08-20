МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 миллиардов рублей, сообщает банк.

Чистая процентная маржа по итогам полугодия составила 3,3% против 1,1% в первом полугодии 2018 года. Общие и административные расходы выросли до 18,8 миллиарда рублей, в основном, за счет роста расходов на персонал.

Активы банка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличились на 23% относительно начала года и составили 1,6 триллиона рублей. Основные источники – рост кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 июля 2019 года составил 579 миллиардов рублей, что эквивалентно 37% активов.

Средства на счетах клиентов по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 30% и составили 1,3 триллиона рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за первое полугодие с 28% до 30%. Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля 2019 года составил 143 миллиарда рублей.

"ПСБ в соответствии со стратегией развития увеличил портфель кредитов ОПК, а также нарастил кредитование рыночных корпоративных клиентов, клиентов МСБ и в рознице. Активизация кредитования оказала существенное влияние на восстановление чистого процентного дохода и, как следствие, операционного дохода, который увеличился более чем в два раза год к году. Мы сохраняем фокус на операционной эффективности деятельности, что находит отражение в постепенном снижении соотношения операционных расходов к доходам. Мы будем придерживаться выбранного курса и дальше", — прокомментировал финансовые результаты главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.