МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы во вторник начал рассматривать иск Промсвязьбанка (ПСБ) к одному из своих бывших бенефициаров – миллиардеру Алексею Ананьеву, который с помощью брачного договора якобы скрывает значительную часть имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Параллельно в рамках арбитражных разбирательств ПСБ пытается отобрать у Ананьева ряд активов, записанных на его родственников и других людей, в том числе недвижимости и предметов роскоши. В частности, активы были записаны на жену миллиардера Дарью в рамках дополнительного соглашения к брачному договору. Теперь банк требует признать незаконным и сам договор, и все соглашения к нему.

На первом заседании юристы ПСБ попросили предоставить им актуальный брачный договор и все приложения, но адвокат Ананьева возразил, что банк в этом соглашении не упоминается и потому требовать ничего не может.

Кроме того, делегат Ананьева обратил внимание оппонентов на то, что арбитражный суд еще не принял решение по иску о взыскании с братьев-миллиардеров убытков в пользу ПСБ, а значит, взыскивать активы с бизнесмена "как минимум преждевременно".

Упомянули в ходе процесса и учрежденный Ананьевым Институт русского реалистического искусства – крупный московский музей, в коллекции которого несколько сотен произведений русской и советской живописи. ПСБ попросил привлечь Институт в качестве третьего лица по иску.

По мнению банка, находившееся в оперативном управлении института имущество Ананьева, в том числе и картины, "отчуждены в пользу его супруги и вывезены за границу", несмотря на то, что были под арестом.

Как указывалось в материалах Арбитражного суда Москвы, арест был наложен на картины "Над заснеженными полями" ("Над снегами") и "В пути" Георгия Нисского, "Портрет Климента Ворошилова в кабинете" Исаака Бродского, "Спортсменка, завязывающая ленту" Александра Дейнеки, "Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция" и "Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии" Александра Герасимова, а также полотно "Три художника" Виктора Попкова.

Следующее заседание в рамках этого разбирательства назначено на 12 сентября.

ПСБ в 2017 году оказался в сложном финансовом положении и в конечном счете был санирован государством, перешел под управление Росимущества, а сейчас стал опорным банком по оборонзаказу и крупным госконтрактам.

С тех пор новые владельцы банка пытаются отсудить у братьев Ананьевых имущество, чтобы хотя бы отчасти покрыть убытки. Арест среди прочих наложен на особняки, квартиры, автомобили, два самолета Bombardier Challenger 650 и другие активы. Все это имущество оценивается в 282 миллиарда рублей.