МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard работает над сервисом денежных переводов по номеру телефона из России за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны", — сказали в Mastercard.

Денежные переводы по номеру телефона, пока только между российскими банками, уже доступны в рамках системы быстрых платежей Банка России. ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к системе с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей, при этом банки-участники могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.