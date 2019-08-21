МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк "Югра" в лице бывших собственников просит арбитражный суд Москвы пересмотреть по новым обстоятельством свое решение о законности приказа Банка России от 7 июля 2017 года, которым в банк "Югра" была назначена временная администрация в лице АСВ.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, заявители ссылаются на вынесенное по их обращению определение Конституционного суда РФ, в котором говорится, что суды должны самостоятельно проводить анализ финансового состояния банков при рассмотрении споров о применении к ним мер воздействия.

По словам представителя "Югры", в данном деле суд руководствовался формальными основаниями, в частности, данными о недостаточности капитала банка по состоянию на 5 июля 2017 года. При этом суд не рассмотрел отчетность на 7 июля, из которой следует, что банком были соблюдены обязательные нормативы ЦБ. Это произошло после того, как на баланс банка 6 июля было принято дорогостоящее имущество, отметил представитель "Югры".

Представитель ЦБ просил суд заявление отклонить, поскольку в определении КС РФ не содержится указания на возможность пересмотра дела по новым обстоятельствам и выводы суда не свидетельствует о незаконности судебных актов по делу. Арбитраж Москвы отложил слушания на 13 сентября.

Собственники "Югры" в своем обращении в суд в июле 2017 года оспаривали два приказа ЦБ – о вводе временной администрации и об установлении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов, — а также предписание от 6 июля 2017 года, которым регулятор обязал "Югру" доформировать резервы по ссудам в размере 13,5 миллиарда рублей. Суды трех инстанций полностью отклонили требования экс-собственников "Югры". Верховный суд РФ в сентябре 2018 года отказался пересматривать дело.

Страховой случай с банком "Югра" стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в топ-30 российских банков по размеру активов. ЦБ в 2017 году сообщал, что разница между активами и обязательствами "Югры" составляла 86,1 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" был бизнесмен Алексей Хотин, контролировавший 52,5% капитала банка. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей.