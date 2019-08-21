МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Объемы трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж, осуществленных через платежные системы, во втором квартале 2019 года составили 1,89 миллиарда долларов, снизившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.

Так, население за квартал перевело 1,515 миллиарда долларов в страны СНГ (спад на 27,2%) и 376 миллионов долларов в страны дальнего зарубежья (снижение на 30,6%).

Переводы из-за границы в РФ во втором квартале выросли на 16% — до 803 миллионов долларов. Из них 460 миллионов граждане получили из стран дальнего зарубежья (рост в 1,8 раза в годовом выражении) и 343 миллиона — из стран СНГ (спад на 20,8%).

Средняя сумма одного перевода из РФ за рубеж во втором квартале составила 413 долларов против 419 долларов годом ранее, в Россию — 266 долларов против 536 долларов.