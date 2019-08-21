МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр после получения всех необходимых в соответствии с законодательством разрешений и согласований с российским и кипрским регуляторами. Подготовительные процедуры займут не менее года. Это будет "дочка" Альфа-банка", — пояснили в пресс-службе.

"Альфа-банк планирует создание и лицензирование контролируемой иностранной компании для целей ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках капитала", — добавили в пресс-службе.

Альфа-банк является крупнейшим частным банком РФ по активам. Чистая прибыль группы Альфа-банка по МСФО в 2018 году выросла более, чем в 1,5 раза — до 1,321 миллиарда долларов, Совокупные активы банковской группы, куда входит сам Альфа-банк, ABH Financial и дочерние компании, выросли на 5,5% — до 47,2 миллиарда долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%. Капитал группы за отчетный период вырос на 12,8%, до 7,198 миллиарда долларов.