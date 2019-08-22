МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Капитализация российского банковского рынка достаточно сильно пострадала от введения в начале года новых правил бухгалтерского учета. Согласно данным Банка России, в первом полугодии 2019 года капитал банковского сектора снизился на 3,3%, или на 339 миллиардов рублей. Снижение капитала в январе-июне 2019 года стало наибольшим за всю историю. Для сравнения, предыдущий рекорд по снижению был в первом полугодии 2010 года (-3,2%).

По оценкам РИА Рейтинг, переход на новые стандарты учета в начале года сократил капитал банковского сектора более чем на 400 миллиардов рублей капитала. Без учета этого фактора капитал немного вырос. Стоит отметить, что динамика капитала банковского сектора в целом могла быть лучше на фоне значительной прибыли отдельных крупных банков, однако рост капитала сдерживали убытки санируемых банков и дивиденды.

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2019 года, в котором представлено 415 банков и небанковских кредитных организаций России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 21 августа 2019 года.

Капитал растет, но далеко не у всех

По итогам первого полугодия 2019 года приростом капитала характеризовалось рекордно малое количество банков. Согласно исследованию РИА Рейтинг, в январе-июне прирост капитализации наблюдался лишь у 197 кредитных организаций, или у 47,5% банков, представленных в рейтинге. Стоит отметить, что текущий результат по доле банков с приростом стал слабейшим результатом как минимум с 2012 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во втором полугодии доля банков с прирост вырастет, однако не очень сильно. Небольшой рост доли станет следствие высокой прибыльности.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, крупные банки чаще характеризовались ростом собственных средств. Так, среди банков из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля колебалась от 68% до 46%. Наибольшей долей банков (68%) с приростом капитала характеризовались самые крупные банки из ТОП-50. Тогда как у банков с 51 по 100 места доля с приростом была заметно меньше – 56%. У двух оставшихся банковских групп с 101 по 150 места и с 151 по 200 места доля банков с приростом была 64% и 46% соответственно. Стоит отметить, что за пределами второй сотни (с 201 по 403 места) доля банков с приростом капитала составила лишь 39%. Таким образом, среди ТОП-150 прирост капитала наблюдался у 63% банков, а среди банков с 151-го места по 403 места такой положительная динамика была лишь у 40% банков.

При этом ТОП-25 банков на 1 июля 2019 года контролировали суммарный капитал почти на 9,6 триллиона рублей, что на 0,2% больше, чем у банков из ТОП-25 на 1 января 2019 года. Капитал у банков из ТОП-50 на 1 июля 2019 года был на 0,1% меньше, чем результат у ТОП-50 в начале года. У банков с 51 по 100 места в первом полугодии 2019 года суммарный объем капитала сократился на 7,5%. Тогда как в банках второй сотни (с 101 по 200 места) объем капитала уменьшился на 10,1%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 объем собственных средств сократился относительно результата на начало текущего года на 20%.

Разница в динамике капитала разных размерных групп привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2019 году увеличилась на 1,2 процентных пункта до 84,5% на 1 июля 2019 года. В свою очередь доля ТОП-50 выросла на 0,9 процентных пункта до 90,9%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 96% суммарного капитала банков (+0,6 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе за счет прибыли крупных банков.

Среди банков из ТОП-50 наибольшим приростом капитала в абсолютном выражении характеризовался банк "ФК Открытие", капитал которого за шесть месяцев 2019 года вырос на 86 миллиардов рублей. Существенный рост капитала, связан с присоединением Бинбанка в начале года. Также значительный прирост капитала в первом полугодии наблюдался у банка ГПБ (Газпромбанк), прирост составил 67 миллиардов рублей. Прирост капитала банка ГПБ стал следствием получения субординированного кредита. Третьим по темпам прироста капитала стал Банк ВТБ, с приростом собственных средств в размере 21 миллиарда рублей. При этом еще четыре кредитные организации характеризовались достаточно высокими темпами прироста капитала в диапазоне от 18 до 10 миллиардов рублей.

Наибольшее абсолютное сокращение капитала в первом полугодии среди ТОП-50 по размеру капитала наблюдалось у Сбербанка и составило 141 миллиард рублей. Стоит отметить, что капитал у Сбербанка снизился преимущественно в последнем месяце первого полугодия – июне, что может быть связано с выплатой дивидендов в размере 361 миллиарда рублей. Также значительно снижение собственных средств наблюдалось у еще одного крупного банка – Альфа-банка, капитал которого за январь-июнь сократился на 47 миллиардов рублей. Связь-Банк замыкает тройку крупнейших банков по снижение капитала, однако снижение его капитала было кратно меньше – 16 миллиардов рублей.

Наибольшие темпы прироста капитала среди ТОП-50 по размеру капитала продемонстрировал банк "ФК Открытие". Объем капитала этой кредитной организации за шесть месяцев вырос на 37% до 318 миллиардов рублей на 1 июля 2019 года. Высокие темпы прироста капитала банка "ФК Открытие" привели к укреплению позиций в рейтинге, и банк поднялся на одну позицию и теперь занимает 6-е место. Второе место по темпам прироста занял Почта Банк, капитал банка вырос на 35% до 58 миллиардов рублей. Хороший результат Почта Банк обеспечил субординированный кредит на 6,9 миллиарда рублей полученный в марте. Кроме того, заметный прирост капитала (более 20%) среди крупнейших банков показали банк ЦентроКредит и БМ-Банк.

Новые стандарты снизили нормативы

Средняя по банковскому сектору динамика достаточности капитала в первом полугодии 2019 году была отрицательной, а норматив достаточности (Н1.0) снизился с 12,2% на начало года до 11,8% на 1 июля. При этом уровень медианной достаточности собственного и основного капитала составил 24,4% и 18,4% соответственно, что свидетельствует о значительном запасе капитала относительно требований регулятора. Таким образом, достаточность капитала по-прежнему не является преградой для роста большинства банков.

Согласно результатам исследования количество банков с низким нормативом достаточности в первом полугодии 2019 года практически не изменилось. Так, на 1 июля 2019 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом лишь 3 имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%, против двух на 1 января. Невысоким значением норматива (Н1.0) в первом полугодии 2019 году характеризовались Чувашкредитпромбанк, банк "Восточный" и Плюс Банк, у которых норматив составил 8,3%, 8,4% и 8,6% соответственно. Также невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 ниже 6,5%) в первом полугодии 2019 году характеризовались три банка: Таврический Банк, банк "Пересвет" и Чувашкредитпромбанк.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, влияние фактора перехода на новые стандарты уже во многом закончилось, так как большинство крупных банков уже их применяют. Таким образом, во второй половине года капитал будет расти за счет высокой прибыльности банковского сектора. При этом многие небольшие банки по-прежнему еще не произвели переоценки, и их это еще ждет в ближайшем будущем, но в целом на динамику банковского сектора они практически не повлияют. Возможно в среднесрочной перспективе произойдет докапитализация нескольких банков, которые находятся на санации и имеют отрицательный капитал.