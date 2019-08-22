МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России запустил новый механизм оценки кредитоспособности компаний после его тестирования в своей регулятивной "песочнице", сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, теперь банки смогут оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков, используя информацию от операторов фискальных данных о выручке предпринимателей, сведения об их операциях по расчетному счету, а также данные их контрагентов.

"Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно. Банк сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности – на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации, полученной с согласия клиента. Это поможет ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита", — говорится в сообщении.

У банков также появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации. Внедрение сервиса будет способствовать увеличению объемов кредитования малого и среднего бизнеса и улучшению качества таких кредитных портфелей.

Банк России в апреле прошлого года запустил регулятивную "песочницу" для апробации новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования. Первым успешное "пилотирование" в этой "песочнице", как сообщал в середине августа ЦБ, прошел сервис дистанционного управления полномочиями на совершение операций в отделениях банков по счетам корпоративных клиентов.