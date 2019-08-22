МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Долги россиян по ипотеке достигли абсолютного рекорда – более 7 трлн рублей, показав рост в три раза с начала 2014 года, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza. При этом 36% ипотечного долга относится к Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В исследовании отмечается, что причиной ускорения роста долга является низкая финансовая грамотность населения, которая не позволяет ему адекватно оценивать свои возможности и риски.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за семь месяцев 2019 года банки выдали более 22 млн кредитов почти на 5 трлн рублей. Количество новых кредитов увеличилось на 9%, объемы кредитования выросли на 10%.

Тем не менее, таких больших цифр пугаться не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В данном случае важны не абсолютные значения, а относительные. На данный момент рынок ипотеки не превышает 7% от российского ВВП. Для сравнения, в развитых странах он может достигать 70%. У российского ипотечного рынка есть огромный нереализованный потенциал, убеждены эксперты. И все же в погоне за ипотечным кредитом не стоит забывать о возможных долгосрочных рисках.

БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова поясняет, что номинальные цифры не имеют большого значения для анализа: в процентах от ВВП рынок ипотеки по-прежнему не превышает 7%.

"Эта цифра остается очень незначительной на фоне стран Восточной Европы, в которых ипотечный долг составляет 15-20% ВВП и на фоне развитых стран с 50-70% ВВП", — отмечает она.

Действительно, пока рано говорить о повышенных рисках: доля задолженности по ипотеке в ВВП России составляет порядка 7%, это очень низкий показатель, соглашается управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"В Европе показатель выше в 2-5 раз. То есть ипотечный рынок имеет огромный нереализованный потенциал. Накануне кризиса в 2007 году в США доля ипотеки в ВВП достигала 73%. В России значение ниже в десять раз ", — подчеркивает она.

Чтобы достичь показателей европейских стран, объем задолженности по ипотеке в России должен увеличиться как минимум до 15-20 трлн рублей. По словам Литинецкой, пока же в стране наблюдается снижение темпов прироста ипотечного портфеля: если в марте-мае в среднем каждый месяц прибавлялось по 109 млрд, то в июне-июле – по 77 млрд. В среднем каждый месяц объем задолженности по ипотеке прирастает на 96 млрд рублей, то есть в конце года показатель может достигнуть примерно 7,5 трлн рублей.

Говорить о "пузыре" на рынке кредитования не приходится, так как доля просроченной задолженности сроком более полугода находится в районе 1,5%. Для сравнения – в 2010 году показатель достигал 5,8%. Таким образом, ситуация с ипотечным кредитованием стабильна, убеждена Литинецкая.

НО РИСКИ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Напротив, руководитель службы ипотечного кредитования "Инком-Недвижимость" Ирина Векшина считает, что указанный размер задолженности по ипотеке – очень большой, и растет он высокими темпами из-за высокой закредитованности населения. Более того, банки чаще предоставляют льготные условия по оформлению займов: появляется все больше программ с минимальным первоначальным взносом или без него, а кредит одобряется даже тем покупателям, которые вместо справки 2-НДФЛ предоставляют документы, подтверждающие серый доход.

"Как следствие, нередки случаи, когда заем предоставляется людям, которые не обладают достаточным доходом для его обслуживания", — поясняет она.

По ее словам, сложившаяся ситуация с задолженностью по ипотеке не является катастрофической, но предпосылки для ее сильного ухудшения имеются.

Треть долга сосредоточена в Московском регионе и Санкт-Петербурге, где уровень доходов жителей выше, чем в целом по стране, поэтому здесь наблюдаются колоссальные миграционные потоки из других российских регионов, отмечает Векшина. Многие стремятся осесть в крупнейших городах России, закрепиться здесь и приобрести жилье в подавляющем большинстве случаев с использованием ипотеки. Со стороны приезжих из регионов решения нередко принимаются недостаточно взвешенно, без серьезного анализа того, чем они будут заниматься в ближайшие три-пять лет и каким доходом будут реально располагать, считает эксперт.

"В случае увольнения и последующих проблем с трудоустройством они испытывают большие трудности с погашением ипотеки", — замечает Векшина.

Что касается прогнозов по ипотечному сегменту на текущий год, то ипотечные ставки будут снижаться в соответствии с курсом властей на либерализацию условий ипотечного кредитования. Однако у этого, казалось бы, позитивного прогноза есть и обратная сторона – чем ниже будут опускаться ставки, тем больше людей будет оформлять кредит, из-за чего средний срок просрочки по ипотеке и размер долга будут увеличиваться, предупреждает она.