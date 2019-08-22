МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк", в которую входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние компании, по МСФО за первое полугодие 2019 года снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 249 миллионов долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем чистого процентного дохода увеличился на 8,6%, до 1 миллиарда долларов. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,7%.

Чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% и составил 469 миллионов долларов. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 76,6%. Совокупные активы группы выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2019 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5%, до 34,7 миллиарда долларов. Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3%, до 26,5 миллиарда долларов, розничный кредитный портфель — на 34,3% и составил 8,1 миллиарда долларов.

"Группа последовательно реализует главную стратегическую задачу — наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка. Прибыльному росту активов способствует устойчивая и сбалансированная структура пассивов группы. Эффективное управление стоимостью фондирования остается нашим фокусом: на фоне стабильного притока клиентских средств быстрее всего растут средства на текущих счетах, что свидетельствует не только о доверии населения, но и высокой привлекательности созданных нами банковских сервисов и услуг для повседневной жизни наших клиентов", — отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор банка Алексей Чухлов, слова которого приводятся в сообщении.