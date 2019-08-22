КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Платежеспособные банки Украины за семь месяцев 2019 года получили 36,7 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил в четверг Национальный банк Украины.

"Банковский сектор Украины продолжает устанавливать рекорды. Так, за семь месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривен (388,8 миллиона долларов – ред.)", — сообщил регулятор на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что доходы банков выросли на 30%, до 141,4 миллиарда гривен (5,6 миллиарда долларов), а расходы увеличились на 6%, до 104,7 миллиарда гривен (4,1 миллиарда долларов).

По данным Нацбанка, основными факторами увеличения банковской прибыли были рост чистых процентных доходов банков на 19%, до 46,3 миллиарда гривен (1,8 миллиарда долларов), рост чистых комиссионных доходов банков на 16%, до 24,7 миллиарда гривен (979,9 миллиона долларов). Также на рост повлиял позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 10,6 миллиарда гривен (420,5 миллиона долларов) и низкий объем отчислений банками в резервы – 6,3 миллиарда гривен (249,9 миллиона долларов) против 11,6 миллиарда гривен (460,2 миллиона долларов) в прошлом году.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", — говорится также в сообщении.