МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Кипрская компания Netcore Solutions Ltd попросила ЦБ РФ проверить БКФ-банк. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо с жалобой регулятору, компания опасается не получить свои денежные средства из-за вывода бенефициаром БКФ-банка активов.

"Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги", — пишет "Ъ".

Как следует из письма в Банк России, десять лет назад Netcore Solutions и БКФ заключили договор субординированного займа на $11,15 миллиона сроком до 24 октября 2019 года.

3 июля БКФ-банк предложил кипрской компании погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 миллион. Кредитора это не устроило из-за непрофильности предлагаемых активов и опасений в отношении финансового положения БКФ.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в этой ситуации предпринятые Netcore Solutions шаги могут оказать медвежью услугу кредитору: если информация о выводе средств подтвердится, регулятор вряд ли будет медлить с отзывом лицензии.