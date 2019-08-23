МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 21 августа вывели из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), 330 миллионов долларов против 50 миллионов долларов неделей ранее, – отток средств стал крупнейшим с марта 2017 года, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Russia-dedicated: отток 330 миллионов долларов против 50 миллионов долларов за прошлую неделю — крупнейший с марта 2017 года", — говорится в обзоре.

Чистый отток из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), вырос более чем вдвое – до 500 миллионов долларов с 220 миллионов долларов неделей ранее.

Отток средств с рынка облигаций за отчетную неделю увеличился до 60 миллионов долларов с 40 миллионов долларов неделей ранее.