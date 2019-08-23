МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство России постановило, что микрофинансовые компании (МФК) могут раскрывать информацию о своих акционерах, в отношении которых были введены санкции, в ограниченном объеме, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, если иностранные государства или объединения ввели меры ограничительного характера против лиц, под контролем которых находится микрофинансовая компания, организация имеет право раскрывать информацию о структуре и составе своих акционеров (участников или членов) в ограниченном составе или объеме.

Кроме того, микрофинансовые организации могут не полностью раскрывать информацию о лицах, которые оказывают существенное (прямое или косвенное) влияние на принимаемые органами управления МФО решения, в случае если эти лица находятся под санкциями.