МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк "Возрождение"<VZRZ> в первом полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,524 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы за отчетный период составили 4,665 миллиарда рублей, что на 14,5% меньше в годовом выражении.

Прибыль банка до налогообложения составила 3,236 миллиарда рублей, увеличившись также в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активы банка по состоянию на 30 июня составили 252,844 миллиарда рублей, увеличившись с конца прошлого года на 2,6%, обязательства выросли на 1,7%, до 233,548 миллиарда.

Сделка приобретения группой ВТБ 85% акций банка "Возрождение" была завершена в октябре 2018 года. В начале февраля банк довел эту долю до 96,3%. До этого основным владельцем "Возрождения" был Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал также Промсвязьбанк<PSBR>. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.

Согласно данным БИР Аналитика, банк "Возрождение" на 1 июня занимал 31-е место в российской банковской системе с активами в размере 302,8 миллиарда рублей.