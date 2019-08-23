МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), лишившегося лицензии в июне, составила 210,91 миллиона рублей, говорится в материалах регулятора.

Активы банка по результатам обследования составили 735,731 миллиона рублей, обязательства — 946,641 миллиона.

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.