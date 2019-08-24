МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских. Об этом сообщается в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

SEC считает, что имевшие место быть нарушения совершались в 2009-2012 годах, банк пытался, прежде всего, извлечь деловую выгоду. Российские сотрудники, которых наняла кредитная организация, зачастую были неквалифицированными, отмечает регулятор. Доходило до того, что малопрофессиональных специалистов нанимали в лондонский офис Deutsche Bank.

По данным SEC, один из российских заместителей министра в 2009 году ходатайствовал о том, чтобы его дочь банк принял на работу в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Глава российского офиса Deutsche Bank поддержал эту идею, после чего ее взяли в столичный офис, а затем перевели в Лондон.