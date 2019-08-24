МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard заявила, что утечка данных клиентов бонусной программы Mastercard никак не затронула российских владельцев карт, сообщает "Коммерсант".

В то же время в компании подтвердили, что определенная информация о клиентах в Германии и Бельгии получила несанкционированное распространение.

"Мы проинформировали держателей карт, которых это коснулось, и приостановили работу платформы. Все это событие никак не связано с сетью платежных операций Mastercard. Это событие не затрагивает Россию",— рассказали "Коммерсанту" в пресс-службе Mastercard, уточнив, что платформа лояльности, на которой произошел сбой, находилась в управлении вендорской компании.

Утечка данных была обнаружена 19 августа, но европейское отделение Mastercard официально уведомило ней власти Германии и Бельгии только в пятницу, 23 августа. К настоящему моменту все личные данные пользователей уже удалены, передает Bloomberg. Как сообщало издание Chip Online, в Сеть утекли данные о почти 90 тыс. клиентов. В частности, в файле содержалась информация с именами клиентов, адресами их электронной почты, а также данными карт и в ряде случаев даже с номерами телефонов.