КЕМЕРОВО, 25 авг — ПРАЙМ. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" отказалась от иска в 42 миллиона рублей к собственнику сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", суд прекратил производство, соответствующее определение выложено на сайте арбитражного суда Кемеровской области.

Этот иск к ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" был подан в порядке суброгации (переход к страховщику, который выплатил арендаторам "Зимней вишни" страховое возмещение, права в свою очередь потребовать компенсации).

"От истца в материалы дела поступил отказ от исковых требований в полном объеме… Судом установлено, что отказ от иска заявлен представителем страхового публичного акционерного общества "РЕСО-Гарантия"… оснований для вывода о противоречии отказа от иска закону, нарушении прав других лиц из материалов дела не усматривается. При таких обстоятельствах отказ от иска судом принят, производство по делу подлежит прекращению", — говорится в определении.

"Суд определил: производство по делу прекратить", — гласит документ.

В производстве суда по суброгации также находится рассмотрение иска от страховой компании "Согласие" и от "Сбербанк Страхование". Рассмотрение этих дел назначено на сентябрь.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.