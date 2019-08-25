МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ипотечные каникулы могут быть крайне востребованы на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Бурятии, так как там наблюдается самая высокая доля просрочек по ипотеке.

Такие данные приводятся в исследовании компании FinExpertiza, пишут "Известия". Отмечается, что новый механизм отсрочки платежа найдет своего "клиента" во всех 44 регионах, где растет доля просроченной задолженности.

Эксперты подчеркивают, что просрочки связаны в большинстве своем с низким уровнем зарплат и безработицей.

Россияне уже стали обращаться в банки с просьбой реструктуризировать займы по ипотеке, однако число обращений пока что мало.