МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка, пользующиеся системой iOS, ранее в понедельник могли испытывать трудности при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн", в настоящее время затруднения отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Сегодня, в течение непродолжительного времени, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в "Сбербанк онлайн" на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства", — сказано в сообщении.

В колл-центре банка в беседе с корреспондентом РИА Новости также подтвердили, что каких-либо ограничений в работе онлайн-банка в настоящее время нет.

Ранее в понедельник пользователи приложения на портале Downdetector сообщили о том, что испытывают сложности в работе сервиса. По данным портала, 70% пользователей не могли войти в систему, еще 20% сообщали о сбое всех сервисов, а 10% не могли осуществить перевод денежных средств.