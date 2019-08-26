МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета в январе-июле 2019 года составила 126,453 миллиарда рублей, увеличившись на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка России.

За январь-июль 2018 года ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 93,557 миллиарда рублей.

По итогам всего 2018 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 256,6 миллиарда рублей, увеличившись в два с половиной раза по сравнению с 2017 годом.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.