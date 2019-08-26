МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Обязательные нормативы Банка России в июле нарушали 15 российских банков, при этом все они проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.

Из этого числа 13 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — это Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, банк "Пересвет", "Таврический", "Тимер банк", "Финанс бизнес банк" и Экономбанк.

Еще две кредитные организации, нарушившие в июле нормативы ЦБ, санировались Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — банк "Траст" и "Московский индустриальный банк" (МИнБанк). При этом ФКБС прекратил исполнять функции временной администрации для управления "Трастом" с 13 июня, а МИнБанк еще проходит процедуру финансового оздоровления.

Кроме того, на протяжении всего июля норматив достаточности базового капитала был ниже 7% у Почта-банка, МТС-банка и банка "Восточный". Более того, этот норматив у "Восточного" на протяжении всего июля держался ниже уровня триггера 5,125% и на 1 августа достиг уровня 4,747%. "Столь низкий уровень свидетельствует об остром дефиците капитала", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банком России установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.