МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и повышенных коэффициентов риска по кредитам россиян, говорится в сообщении регулятора.

Российские банки с 1 октября должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. "В частности, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше пяти лет (максимальный срок кредита при расчете ПДН ограничен 60 месяцами)", — сказано в сообщении ЦБ.

Кроме того, из регуляторных требований о применении надбавок к коэффициентам риска исключены льготные образовательные кредиты и ипотека с господдержкой, в случае если при приобретении заемщиком жилья его показатель долговой нагрузки не превышает 60%. Регулятор также предоставит банкам право не производить расчет ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заемщика либо исполнение требований по кредиту в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул.

Новая методика расчета ПДН позволит учитывать доходы физлиц, являющихся владельцами компаний крупного и среднего бизнеса, подходы к кредитованию которых отличаются от процессов кредитования розничных клиентов, также указывает регулятор.

Также ЦБ скорректировал подход к расчету вмененного дохода заемщика, определяемого на основании данных кредитного отчета бюро кредитных историй. "Это позволит не занижать значение дохода заемщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств", — указывает регулятор.

Наконец, изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанности расчета ПДН, в том числе из-за технической неготовности.