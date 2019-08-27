МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России планирует в рамках системы быстрых платежей (СБП) реализовать возможность приема наличных, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Как пишет издание, в системе приема платежей Qiwi отметили, что "уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле", однако подробностей пока не раскрывают. В Банке России подтвердили, что "данный вопрос обсуждается". В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор СБП) также отметили, что "данная инициатива в настоящее время обсуждается, но говорить о механике и сроках ее реализации преждевременно".

Как именно будет реализован прием наличных в рамках СБП, пока неизвестно, отмечает издание. По словам директора "Золотой короны" Ивана Ситнова, потенциально платежи наличными могут быть реализованы как через терминалы, так и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов. В Qiwi говорят, что любое упрощение приема платежей и их совершения является огромным плюсом не только для пользователей, но и для банков.

Однако, по данным газеты, некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней. Так, в ВТБ отмечают, что доля оборота наличных средств за последние годы значительно снизилась, поэтому востребованность такой опции может быть невысокой. Доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, в течение четырех лет ЦБ РФ намерен довести ее до 80%, приводит издание данные регулятора.