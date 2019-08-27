МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Первый зампред правления Росбанка Арно Дени принял решение покинуть группу, совет директоров инициировал процесс назначения директора департамента цифрового розничного бизнеса Алексея Лолы членом правления, который будет курировать развитие розничного бизнеса Росбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Алексея Лолы членом правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса группы Росбанк. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Алексей заменит Арно Дени, первого заместителя председателя правления Росбанка, который принял решение развивать свою карьеру за пределами группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Росбанк принял решение покинуть и первый зампред правления Андре-Марк Прудан, который решил выйти на пенсию 30 августа после 39 лет работы в Societe Generale. Его заменит в должности Мария Русева, которая будет курировать в группе финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, постоянный контроль, финансовый мониторинг, комплаенс и закупки.

"Мы продолжаем усиливать команду топ-менеджмента… Мария Русева обладает обширным профессиональным и управленческим опытом работы в разных странах Европы, который поможет в успешной реализации стратегических планов Росбанка. Алексей Лола за время работы в Группе выстроил экосистему по ипотеке и недвижимости, ускорил цифровое развитие Росбанка, внедрив множество технологических новшеств и усилив цифровые продажи", — прокомментировал назначения глава Росбанка Илья Поляков.

Русева окончила экономический факультет Лейпцигского университета. С июля 2015 года по июль 2019 года она занимала должность председателя правления Societe Generale Serbia. До переезда в Сербию Русева 10 лет проработала в Societe Generale Expressbank Bulgaria.

Лола окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Комплексная защита объектов информатизации". Он работал в банке "Кубань кредит". В 2014 году присоединился к команде банка "Дельтакредит", заняв позицию руководителя отдела информационной безопасности, с августа 2015 года руководил управлением маркетинга банка. В апреле 2017 года перешел в Росбанк и возглавил центр розничных цифровых решений. В январе 2019 года Лола стал директором департамента цифрового розничного бизнеса, в который вошел центр розничных цифровых решений и контакт-центр.