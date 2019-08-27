МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

При этом рентабельность капитала (ROАE) за январь-июнь составила 9,2% против 12,4% в первом полугодии 2018 года. Чистый процентный доход составил 11,1 миллиарда рублей, увеличившись на 7,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Кредитный портфель банка до вычета резервов на 1 июля составил 365,7 миллиарда рублей, сократившись на 2,6% по сравнению с 1 января 2019 года. Кредиты корпоративным клиентам формируют 72,9% кредитного портфеля, кредиты частным клиентам — 27,1%. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 6,6% и составил 266,6 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 10,4% и составил 99 миллиардов рублей, в том числе ипотечные кредиты за первое полугодие 2019 года выросли на 9%, потребительские — на 13,7%, автокредиты — на 19,1%.

На 1 июля 2019 года объем средств клиентов "Санкт-Петербурга" составил 399,8 миллиарда рублей, уменьшившись на 3,6% с начала года. При этом 62,1% средств клиентов составили средства физлиц, 37,9% – средства корпоративных клиентов. Объем средств физических лиц снизился по сравнению с 1 января 2019 года на 0,3% — до 248,4 миллиарда рублей, объем средств юрлиц — на 8,6%, до 151,4 миллиарда рублей.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Согласно данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 16 место в российской банковской системе с активами в размере 662 миллиарда рублей.