МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Регулирование рынка криптовалют обсудят на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Отвечая на вопрос, решен ли вопрос об использовании криптовалют в РФ, он сказал: "Не решен. Будет совещание у Силуанова".

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.