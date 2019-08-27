МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" хотят выкупить у Росимущества 50% + две акции банка, но письменного обращения в правительство по этому вопросу пока не поступало, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Менеджмент "Еврофинанс Моснарбанка" претендует на долю ВТБ и Газпромбанка… Письменное обращение в правительство не поступало, разговоры такие ведутся", — сказал Моисеев.

Замминистра финансов напомнил, что другие банки тоже проявляют интерес к пакету акций банка. Кроме того, по-прежнему возможна передача пакета акций Промсвязьбанку, подчеркнул Моисеев.

"Решение будет принимать правительство, формировать его будет Росимущество. Но моя позиция, что нет смысла говорить о дроблении этих долей, должна быть продажа стратегическому инвестору одним пакетом. Строго говоря, нет разницы (кому продать пакет акций — ред.), здесь вопрос в том, что менеджмент должен будет показать комфорт венесуэльской стороне", — резюмировал замминистра.

Минфин США в марте добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юрлицам на сделки или транзакции с этим банком.

После этого ВТБ передал Росимуществу свой пакет в "Еврофинанс Моснарбанке". Газпромбанк также изъявил желание передать свои акции банка Росимуществу. Основной акционер "Еврофинанс Моснарбанка" с долей 49,99% — венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).