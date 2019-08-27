МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии акций "Дом.РФ" номинальной стоимостью 40 миллиардов рублей, теперь уставный капитал банка составляет 65 миллиардов рублей, говорится в материалах кредитной организации.

В начале августа компания "Дом.РФ" сообщила о том, что провела докапитализацию банка "Дом.РФ" на 40 миллиардов рублей. Решение о докапитализации банка было принято в связи с созданием на базе кредитной организации уполномоченного банка в сфере жилищного строительства и переходом на новую схему кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу.

"Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 320 000 (триста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей каждая", — указал банк.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг прошла 8 июля 2019 года, способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка. По состоянию на 21 июня, уставный капитал банка составлял 25 миллиардов рублей, таким образом он увеличился до 65 миллиардов рублей.

"Банк Дом.РФ" — ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития "Дом.РФ" и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По данным БИР Аналитик, на 1 июня занимал 28 место в банковской системе РФ с активами в размере 346,4 млрд рублей.