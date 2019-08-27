МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Осенью, в сентябре это и запустим. Конкретную дату пока воздержусь назвать. Мы пытаемся поймать петуха за хвост — правильно почувствовать, когда выйти на рынок, чтобы это было удобно нам и чтобы мы избыточные ресурсы не задействовали без хорошей отдачи", — сказал он.

Сторчак отметил, что в ближайшее время министерство запустит соответствующую рекламную кампанию.

Он не стал называть объем выпуска, отметив, что можно делать впоследствии дополнительные выпуски облигаций. "Да нет, больше не будет",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли больше, чем в прошлый раз.

Минфин в конце апреля 2017 года начал продажу ОФЗ для населения, дебютировав с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Первые выпуски размещались с большим успехом, однако позже спрос на этот инструмент снизился.

Минфин России теперь усовершенствовал этот инструмент. Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: теперь в их число, помимо Сбербанк и ВТБ, войдет Промсвязьбанк.

По мнению Минфина России, указанные нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения данного инструмента.

Минфин также сообщил, что до начала размещения новых бумаг, ОФЗ-н "старого" формата гражданам предлагаться не будут.

В отличие от рыночных облигаций они имеют фиксированную стоимость и не обращаются на вторичном рынке: владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене, но не могут продать или передать их другим лицам, за исключением продажи банку-агенту или передачи облигаций в наследство.