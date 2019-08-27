МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за отчетный период составили 34,2 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3%. Чистые комиссионные доходы РСХБ выросли на 3,7% и составили 10,3 миллиарда рублей. Комиссионные расходы сократились на 14,3% — до 1,2 миллиарда рублей.

Портфель кредитов юрлицам в банке за шесть месяцев вырос на 4,9% и на 30 июня составил 1,9 триллиона рублей, портфель розничных кредитов увеличился на 3,3% — до 448,7 миллиарда рублей.

Средства клиентов РСХБ снизились на 3,4% с конца прошлого года и на 30 июня составили 2,339 триллиона рублей. Средства юрлиц в банке сократились на 10,9% и на 30 июня составили 1,23 триллиона рублей, при этом средства физлиц за отчетный период увеличились на 6,8%, до 1,1 триллиона рублей.

Активы кредитной организации с конца прошлого года сократились на 4,3% и на 30 июня составили 2,981 триллиона рублей. Капитал РСХБ за январь-июнь 2019 года вырос на 13,1% — до 169,7 миллиарда рублей.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным БИР Аналитик, РСХБ на 1 июня 2019 года занимал 5 место в российской банковской системе с активами в 3,6 триллиона рублей.