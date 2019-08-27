МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна, один из основных владельцев банка "Восточный", предоставит акционерную поддержку кредитной организации и выкупит ее активы на 2,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Восточного".

"Банк предпринял ряд действий по восстановлению запаса капитала, а также воспользовался поддержкой своего акционера — МК "Финвижн", которая предоставила юридически обязывающее предложение о выкупе активов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей", — сообщили в банке.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.

Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн". Также решением амурского арбитража банку было запрещено проведение допэмиссии на 5 миллиардов рублей, которую был готов выкупить Baring.