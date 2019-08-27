МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Фонд Baring Vostok считает блокировку допэмиссии банка "Восточный" несоразмерной обеспечительной мерой и будет оспаривать этот запрет в кассации, говорится в заявлении инвестиционного фонда.

Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) во вторник оставил в силе обеспечительные меры в виде запрета банку "Восточный" проводить дополнительную эмиссию акций. Апелляция отклонила жалобу миноритарного акционера "Восточного" – кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok, – на принятое в июне определение арбитражного суда Амурской области.

"Наши оппоненты считают заниженной цену в 1 копейку за акцию, но, тем не менее, не просили суд установить более высокую цену размещения, а потребовали запретить допэмиссию в принципе, нанося тем самым ущерб банку", — заявили в Baring Vostok.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску мажоритарного акционера банка, компании Артема Аветисяна "Финвижн", требующей признать недействительными ряд решений совета директоров "Восточного" о размещении допвыпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года – весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал Evison. Рассмотрение иска компании Аветисяна по существу назначено на 17 сентября.

Evison в суде первой инстанции пыталась как отменить действующие обеспечительные меры, так и заменить на другие. В частности, структура Baring Vostok предлагала оставить запрет на допэмиссию только в том случае, если акции будут размещаться по цене ниже 3,86 копейки. Однако суд в Благовещенске эти предложения отклонил.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".