МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Банк России выпускает трехрублевую памятную серебряную монету, посвященную 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 28 августа 2019 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова", — говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж монеты — три тысячи штук.

Банк России уточняет, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.