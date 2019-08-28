МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Количество выданных российскими банками в июле новых кредитных карт выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,07 миллиона единиц, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в регионах России в июле было отмечено в Москве (69,3 тысячи карт), Московской области (54,8 тысячи), Краснодарском крае (39 тысяч), Санкт-Петербурге (39 тысяч), Свердловской области (33,3 тысячи) и Республике Башкортостан (30,7 тысячи).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+17,9%), Пермском крае (+16,9%) и Воронежской области (+16,9%). В Москве рост составил 11,2%.

В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области — на 3,4%.