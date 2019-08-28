МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В течение двух месяцев создатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует выпустить собственную криптовалюту Gram, параллельно создав пользователям электронные кошельки. Предполагается, что онлайн-валюта станет способом отправки денег в любую точку мира. О запуске собственных денег Telegram сообщал еще в 2018 году. Помимо этого, мессенджер разрабатывает блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Во время сбора средств на криптовалюту, в феврале и марте компания привлекла 1,7 млрд долларов инвестиционных средств.

Telegram — далеко не первая компания, которая разрабатывает собственную криптовалюту: аналогичные планы имеют американские Walmart и Facebook. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, публичный выход криптовалюты произойдет в срок, однако вся система поддержки может оказаться сырой из-за недоработок сервиса.

В целом же, идея Дурова интересная, общая стоимость криптовалюты может составить 10 млрд долларов. Тем не менее, у Gram появляются все новые, очень мощные соперники на рынке онлайн-валют, схватку с которыми будет не так просто победить, считают эксперты.

НИЧЕГО НОВОГО

Скорый выпуск криптовалюты Gram был ожидаемым, так как Павел Дуров ранее заявлял, что, если до конца года Gram не будет запущена, он вернет деньги инвесторам, напоминает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Ясно, что команде Дурова это не выгодно, так как это разрушит представление инвесторов о том, что большинство его проектов успешные", — отмечает он.

По словам Верникова, в 2010 году Дуров уже запускал криптовалюту ("Рубли ВКонтакте" — ред.), однако этот проект успеха не получил. Ситуация с Gram выглядит лучше: в данный момент мессенджер Telegram имеет более 200 млн пользователей, которые будут изначально позитивно настроены к Gram, считает он. Поэтому старт проекта будет динамичным.

Под запуском криптовалюты, скорее всего, имеется в виду выход на публичный рынок, который ранее обещал Дуров, считает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, напоминая, что запуск сети TON планировался уже в ноябре 2019 года. По его мнению, версия будет сырой, потому что релиз изначально планировался на третий квартал 2019 года. По его мнению, переносы означают, что разработчики получили много отзывов по улучшению сети от тестировщиков, которые получили ограниченный доступ в апреле текущего года.

"TON – это по сути интернет в интернете только с улучшенной и проработанной инфраструктурой", — считает он.

По его мнению, TON впоследствии будет интегрирован в мировую сеть, но на начальном этапе это будет довольно закрытая структура из-за отсутствия понятного регулирования со стороны любого государства. Меркулов полагает, что платежи от Gram не войдут в повседневную жизнь сразу, с конца 2019 года, а появятся только после 2020 года.

ПЛАНЫ ТУМАННЫ

О дальнейших перспективах судить сложно, так как проект очень амбициозный и имеет много точек пересечения с другими криповалютами, отмечает Верников. Например, по тематике смартконтрактов пересекается с Ethereum. У Ethereum очень мощная команда разработчиков, поэтому сложно предположить, кто выиграет конкурентное соревнование. В пользу Gram говорит большая скорость транзакций, а минус проекта — сверхамбициозные планы, которые, наверняка, привлекут внимание органов надзора.

"Это мы видим даже по жесткой критики в Конгрессе США проекта Libra, поэтому долгосрочное будущее Gram окутано туманом", — считает Верников.

Вокруг нового детища Дурова развернулся очередной "хайп", считает Меркулов. По его мнению, капитализация новой криптовалюты вряд ли превысит $7-10 млрд.

Дальнейший рост капитализации будет зависеть от разрешения на использование TON на территории любого государства, развитие внутренней сети (TON Storage, TON Proxy, TON Payments) и интеграция сторонних сервисов. Количество криптовалюты неизвестно, поэтому оценить стоимость Gram в долларах пока нельзя.

Новая криптовалюта, а точнее, сеть, может стать серьезным конкурентом Libra, где победителем выйдет тот, кто сможет сделать удобную платежную сеть, разрешенную регуляторами в разных точках мира. TON это сделать проще, потому что компания может уйти в серую зону в некоторых странах, где пользователи будут использовать VPN той страны, где не запрещен перевод денежных средств. В результате, криптовалюта Павла Дурова сможет соревноваться по популярности с биткоином, но это зависит от возможной сети, где будет применяться Gram, заключает Меркулов.