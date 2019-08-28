МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, полностью передал Росимуществу свою долю в 25% плюс одна акция в капитале "Еврофинанс Моснарбанка", сообщил РИА Новости официальный представитель Газпромбанка Антон Трифонов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил во вторник, что топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" хотят выкупить у Росимущества 50% + две акции банка, принадлежавшие ВТБ и Газпромбанку. При этом, по его словам, письменного обращения в правительство по этому вопросу пока не поступало.

"Газпромбанк объявляет о полном завершении процесса передачи Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежавшей банку доли в капитале "Еврофинанс Моснарбанка", — сказал Трифонов.

По его словам, пакет Газпромбанка 25% плюс одна акция был передан в полном объеме после завершения всех необходимых корпоративных процедур, а также получения регуляторных согласований.

Минфин США в марте добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юрлицам на сделки или транзакции с этим банком.

После этого ВТБ передал Росимуществу свой пакет в "Еврофинанс Моснарбанке". Газпромбанк тогда также изъявил желание передать свои акции банка Росимуществу. Основной акционер "Еврофинанс Моснарбанка" с долей 49,99% — венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).