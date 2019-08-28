МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций нижегородского "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка), сообщил регулятор.

"Банк России стал владельцем свыше 99,99% обыкновенных акций акционерного общества "Волго-Окский коммерческий банк", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия ЦБ по предупреждению банкротства Вокбанка, предусматривающего приобретение регулятором дополнительного выпуска обыкновенных акций банка в размере 2,73 миллиарда рублей.

В апреле Банк России сообщил, что утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Вокбанка после отзыва лицензии у его инвестора в рамках санации — "Тройка-Д банка". Функции временной администрации по управлению Вокбанком с 17 апреля были возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В июле регулятор сообщал, что выделит 2,73 миллиарда рублей на докапитализацию Вокбанка и станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций.

Согласно данным БИР Аналитик, на 1 июня Вокбанк занимал 219-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 7,45 миллиарда рублей.