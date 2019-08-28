МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составила 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

Операционные доходы банка за отчетный период увеличились на 18% и составили 21,9 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,7 миллиарда рублей.

Кредитный портфель "Почта банка" за январь-июнь увеличился на 17%, до 358,3 миллиарда рублей, портфель кредитов наличными — на 18%, до 299,5 миллиарда рублей, портфель кредитных карт — на 26%, до 18,9 миллиарда.

Объем срочных вкладов увеличился на 7,6%, до 243,7 миллиарда рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах выросли на 24% и составили 109,9 миллиарда рублей.

Региональная сеть банка по итогам первого полугодия 2019 года превысила 19 тысяч точек обслуживания почти в 7,8 тысячи населенных пунктах. Клиентская база банка за первое полугодие текущего года составила 11,6 миллиона клиентов (рост на 1,7 миллиона человек с начала года).

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов.