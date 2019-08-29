МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Журнал Forbes поместил подразделение Альфа-банка для работы с состоятельными клиентами "Альфа Private" на первое место рейтинга лучших российских банков для миллионеров вместо его предыдущего лидера Sberbank Private Banking.

Как отмечает издание, "Альфа Private" последние три года улучшал свои позиции в рейтинге — в 2018 году был вторым, в 2017-м — третьим, а в 2016-м — четвертым. В нынешнем рейтинге банк набрал 84,4 балла. За год капитал под управлением "Альфа Private" вырос на 22%. Кроме того, за год с момента публикации предыдущего рейтинга банк увеличил порог входа для состоятельных клиентов: в Москве до одного миллиона долларов с 500 тысяч долларов, а в регионах до 550 тысяч долларов с 250 тысяч долларов.

Sberbank Private Banking, лидер трех предыдущих рейтингов, занял второе место, набрав 84,3 балла. Активы под управлением Sberbank Private Banking за год выросли на 15%, а число клиентов — на 7%. На третьей строчке в этом году оказался Friedrich Wilhelm Raiffeisen (83,9 балла), чьи активы под управлением за год выросли на 12%. Private Banking ВТБ занял четвертое место (73,9 балла). Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia (69,3 балла), чьи доходы от обслуживания премиальных клиентов за прошедший год выросли на 35%.

Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга — UBS (91 балл), Julius Baer (85 баллов), Credit Suisse (84 балла) и Pictet (64 балла). Пятое место занял Citi Private Bank (54 балла).

Forbes составляет рейтинг лучших российских банков для миллионеров с 2016 года. При оценке игроков журнал учитывает оценки профессиональных участников рынка, независимых экспертов. В этом году в методологию рейтинга добавилась независимая оценка экспертов Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking. Так, при оценке банков использовались следующие критерии: общее число клиентов private-подразделения, число клиентов с финансовыми активами более одного миллиона долларов, а также ставки по депозитам и количество рейтингов финансового института.