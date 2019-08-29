МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Более половины российских банков за последний год столкнулись с оттоком средств населения, сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"Почти половина банков демонстрирует более или менее выраженные признаки дефицита фондирования. За период с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, 48% — с чистым оттоком ресурсов предприятий", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, такая динамика отражает рост концентрации фондирования на счетах в топ-10 банках. Тенденция к переходу средств клиентов в крупнейшие банки наблюдается уже несколько лет. Данные изменения негативно сказываются на операционной эффективности деятельности небольших кредитных организаций и требуют трансформации бизнес-моделей со смещением акцентов на комиссионные продукты, пишет агентство.

Как добавляет "Эксперт РА", устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с третьего квартала прошлого года по первый квартал текущего года, сменилось его стагнацией. В соответствии со значением индекса на уровне 89,3%, агентство ожидает в ближайшие 12 месяцев 45 дефолтов кредитных организаций.

По данным рейтингового агентства, на начало 2019 года значение индекса составляло 89,4%, что соответствовало 46 дефолтам, ожидаемым до конца года. На протяжении первого полугодия произошло лишь 11 дефолтов. Однако, как отмечается в исследовании, даже в случае замедления процесса отзыва лицензий регулятором большая часть ожидаемых дефолтов будет просто накапливаться и транслироваться на будущие периоды.