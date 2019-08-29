МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Динамика активов банковского сектора по итогам июля оказалась очень хорошей. Так, за прошедший месяц активы кредитных организаций выросли на 1,2% в номинальном выражении и на 1,1% в реальном выражении, что является локальным максимумом 2019 года. До этого лучший результат в номинальном выражении был в мае, когда активы выросли на 0,6%, а в реальном выражении — в марте (+0,7%). При этом месячная динамика активов в 2019 году пока не является устойчивой, однако, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы, вероятно, ситуация стабилизируется.

В начале года (январь-июль) снижение активов российского банковского сектора составило 0,5% в номинальном выражении, а в реальном активы выросли на 1,5%. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года активы выросли на 1,7% и снизились на 0,1% в номинальном и реальном выражении соответственно. Таким образом, валютная переоценка внесла существенные изменения в динамику активов в двух озвученных временных интервалах. При этом реальная динамика активов в 2019 году (семь месяцев) опередила результат аналогичного периода 2018 года. Стоит отметить, что реальная динамика в 2019 году оказалась хорошей не только относительно 2018 года, но и других лет, и занимает второе место по темпам прироста с 2015 года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 августа 2019 года. В рейтинге представлены данные по 454 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 29 августа 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Банка России. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-июле 2019 года 192 банков из 454 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали только 42,3% банков, что является относительно слабым результатом. Для сравнения, в январе-июле 2018 года прирост наблюдался у 50% банков, а за аналогичный период 2017 года — у 54,2%. При этом невысокая доля с приростом в 2019 году относительно предыдущих лет объясняется переходом в начале года на новые стандарты бухгалтерского учета, что на бумаге сократило активы у многих банков.

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-июле характеризовалась НКО АО НРД, активы которой с начала года выросли на 58%, что позволило ей подняться на 16 позиций и занять в текущем рейтинге 41-е место. Существенный прирост активов у этой небанковской кредитной организации стал следствием роста средств на НОСТРО счетах и роста вложений в ценные бумаги. Также высокие темпы прироста активов наблюдались у санируемого МИнБанка, объем активов у которого за январь-июль вырос на 42% (+6 позиций до 26-о места на 1 августа). Третьим по приросту активов среди крупных банков стал ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), а объем его активов увеличился на 37% (38-е место на 1 августа, +10 позиций). При этом прирост активов как у МИнБанка, так и ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ) также связан с ростом межбанковского кредитования.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-июле 2019 года продемонстрировал МБ Банк (Мир Бизнес Банк), активы которого уменьшились на 40% из-за сокращения межбанковского кредитования. Вторым по темпам снижения стал Банк ТРАСТ, сокращение активов которого составило 30% из-за переоценки качества кредитного портфеля. В текущем рейтинге МБ Банк занимает 93-е место (-21 позиция), а Банк ТРАСТ — 13-е место (-5 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Банк Аверс со снижением активов на 27%, что привело к потере 15-и позиций (до 67-го места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы — Сбербанк — по состоянию на 1 августа текущего года располагал активами в размере 29,3 триллиона рублей, что составляет 31,3% суммарных активов всех российских банков. С начала года его активы выросли на 2,5% или на 0,7 триллиона рублей.

Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов в январе-июле на 1,4% или на 0,2 триллиона рублей.

Рейтинг банков по объему активов на 1 августа 2019 года в PDF-формате >>